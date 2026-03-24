Юбилейный iPhone 17 Pro получил необычную деталь от Стив Джобс

В честь грядущего 50-летия Apple была анонсирована серия кастомных iPhone, центральной моделью которой стала версия iPhone 17 Pro "Стив Джобс". Новинка выполнена в стиле первого iPhone 2007 года и содержит в корпусе фрагмент оригинальной черной водолазки основателя компании. Об этом "Газете.Ru" рассказали в пресс-службе Caviar, которая и является разработчиком упомянутой серии кастомных iPhone, передает Day.Az.

Смартфон оформлен в черно-серебристой гамме с характерной гравировкой и смещенным вверх логотипом Apple, отсылающими к первому поколению устройства. В центре композиции размещен титановый логотип, внутри которого заключена частица ткани, подлинность которой подтверждена сертификатом. Дизайн дополняют надпись "50 Anniversary Edition" и подпись Стива Джобса.

В коллекцию также вошли две дополнительные модели в анодированном черном корпусе. Версия "Черное Яблоко" выполнена из черного титана и карбона с многогранной текстурой и минималистичным оформлением. Модель "Золотое Яблоко" сочетает карбоновый узор с золотистыми элементами и оснащена объемным логотипом Apple из 18-каратного золота.

Коллекция выпущена ограниченным тиражом: версия "Стив Джобс" будет доступна в количестве девяти экземпляров, а модели "Золотое" и "Черное Яблоко" - по 50 устройств. Стоимость смартфонов начинается от 399 тыс. рублей.