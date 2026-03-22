На Земле началась сильная магнитная буря. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики.

"Продолжается геомагнитная буря", - говорится в сообщении.

Степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G3.