В Иране задержали 25 человек по подозрению в шпионаже

В Иране задержали 25 человек, подозреваемых в связях с израильскими спецслужбами, на территории провинций Маркази и Голестан.

Задержанные поддерживали связь с медиа-центром оппозиционного канала Iran International и передавали координаты военных объектов и мест дислокации сил безопасности.

Кроме того, в провинции Голестан была обезврежена разведывательно-диверсионная ячейка из двух человек, готовившая нападение на правоохранительные органы с целью захвата оружия и боеприпасов. У подозреваемых изъяли боевые патроны, холодное оружие, электрошокеры, дымовые и звуковые гранаты, флаги США, а также поддельные документы и украденные автомобильные номера.