Свыше 200 американских военных пострадали в операции против Ирана

Как минимум 232 американских военнослужащих получили ранения с начала военной операции в Иране.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на представителя Министерства обороны США.

По информации канала, у большей части пострадавших зафиксированы черепно-мозговые травмы.

В настоящее время 207 военнослужащих уже вернулись к выполнению службы, при этом 10 человек находятся в тяжелом состоянии.