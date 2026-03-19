Европа снова заговорила о деле Сафарова

Автор: Мехти Ахмедзаде

В ЕСПЧ и комитету министров Совета Европы, похоже, больше нечем заняться. На данный момент в мире существует немало проблем. Как минимум, в пример можно привести ситуацию на Ближнем Востоке. Обсуждать есть что. Но чем занимаются в это время эти две структуры? Ищут любой повод осудить в чем-то Азербайджан. Причем, все варианты у них по ходу закончились. Новые причины придумывать становится все сложнее и сложнее. В итоге решили вспомнить дело Рамиля Сафарова 22-летней давности. Даже заседание провели.

В частности, "борцы за права человека" рассмотрели несколько решений суда, которые "до сих пор не выполнены Азербайджаном". В связи с этим правительству нашей страны были направлены соответствующие "призывы". Мол, нехорошо вы поступили, помиловав Сафарова, который убил армянского офицера Гурцена Маргаряна, который оскорблениями и провокациями сам же спровоцировал конфликт на проходивших учениях НАТО.

Напомню еще раз - прошло 22 года с того дня и 14 лет с момента помилования Рамиля. Поэтому вынесение данного вопроса на повестку именно сейчас вызывает ряд вопросов. С чего вы вдруг вспомнили это, если вопрос закрыт?

Помилование является исключительным правом государства, закрепленным в национальной правовой системе. Это суверенное решение, принимаемое на основе внутреннего законодательства и национальных интересов. Азербайджан реализовал это право в полном объеме. Решение было принято, оно вступило в силу и не подлежит пересмотру по внешнему требованию. Любые попытки навязать обратное означают вмешательство во внутренние дела страны.

ЕСПЧ любит диктовать, какие решения являются "правильными", а какие - нет, игнорируя при этом фундаментальные принципы суверенитета. Комитет министров Совета Европы в данном случае действует по той же логике. Пытается создать некое искусственное ощущение "незавершенности" в вопросе.

Вся эта история демонстрирует, насколько избирательным может быть подход европейских институтов. Одни вопросы закрываются быстро и без лишнего шума, другие внезапно вспоминаются спустя годы лишь бы что-то сказать. Во-первых, такой подход неизбежно вызывает вопросы о реальных мотивах и целях, а, во-вторых, вам что заняться нечем?

Азербайджан действовал в рамках правовых полномочий и исходя из национальных интересов. Вмешательство извне в такие вопросы недопустимо. Вопрос закрыт. Идите обсуждайте что-то другое.