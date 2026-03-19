В Азербайджане вводится онлайн-система для пожертвований?

Согласно решению Кабинет Министров Азербайджанской Республики, 20 и 21 марта определены как дни праздника Рамазан (Ид аль-Фитр).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, для верующих одним из основных условий праздника Рамазан является выплата фитры. Поэтому в праздничный день после совершения намаза в мечетях в ящики для пожертвований делают взносы.

Согласно изменениям, внесенным Указом Президента Азербайджанской Республики №1628 от 11 марта 2022 года в Закон "О свободе вероисповедания", во второй части статьи 18 указано, что религиозные организации обладают правом собственности на имущество, приобретенное за счет собственных средств, созданное ими, пожертвованное гражданами и организациями, переданное государством, а также полученное на иных основаниях, предусмотренных законом.

В четвертой части той же статьи закреплено право религиозных организаций обращаться за добровольными пожертвованиями, а также принимать эти пожертвования, в том числе денежные средства, наличными или через банки, почту, пластиковые карты, электронные платежные системы или интернет.

Интересно, заработала ли онлайн-система для пожертвований, решение о внедрении которой было принято несколько лет назад?

В Государственном комитете по работе с религиозными организациями Азербайджана сообщили, что согласно изменениям, внесенным в закон в 2022 году, предусмотрена разработка порядка приема пожертвованных денежных средств религиозными организациями.

"Консультации по подготовке проекта соответствующего нормативно-правового акта продолжаются. Отметим, что религиозные организации имеют право самостоятельно определять все процедуры, связанные с приемом и расходованием пожертвований. Регулярные общественные обсуждения по этой теме актуализируют внедрение правового регулирования в данной сфере", - сообщили в комитете.