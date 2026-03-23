Бразилия выразила солидарность с Азербайджаном в связи атакой дронами с территории Ирана

23 марта министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили двустороннее сотрудничество, взаимодействие на многосторонних площадках и ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке.

Министры рассмотрели деятельность Рабочей группы по торговле и инвестициям между Азербайджаном и Бразилией, возможности расширения сотрудничества, взаимодействие по климатической повестке, а также вопросы совместной координации в рамках COP29 и COP30.

Стороны выразили серьезную озабоченность продолжающейся войной на Ближнем Востоке, подчеркнув важность предотвращения дальнейшей эскалации и необходимости урегулирования конфликтов на основе принципов международного права, посредством диалога и дипломатических инструментов.

Бразильская сторона выразила солидарность с Азербайджаном в связи с атакой дронами с территории Ирана и поблагодарила за оказанную поддержку в эвакуации своих граждан и дипломатов из Ирана в условиях текущей угрозы безопасности.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам взаимного интереса.