Инициированная Президентом Ильхамом Алиевым Концепция «Культура Азербайджана - 2040» послужит продвижению азербайджанского наследия на мировой арене

Концепция "Культура Азербайджана - 2040" свидетельствует о внимании государства к сфере культуры, о понимании того, насколько важно ее сохранение. Благодаря заботе и инициативам Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой для развития национальной культуры в целом и музейного дела в частности за последние годы сделано очень многое. Именно их усилиям мы, в первую очередь обязаны продвижением нашего национального наследия на международной арене и развитием культурной сферы внутри страны.

Об этом сказала в беседе с Day.Az директор Национального музея искусств Азербайджана, доцент, доктор философии в области искусствоведения, заслуженный работник культуры Ширин Меликова.

Этот документ, отметила она, призван направить и поддержать дальнейшее развитие сферы культуры в нашей стране, и в том числе, разумеется, - музейного дела.

"Если говорить о динамике конкретно музейного дела, то она за прошедшие десятилетия более чем наглядна. В Азербайджане за этот период были созданы новые музеи - Музей современного искусства, Музей каменной летописи и др. Получил новое, уникальное по архитектуре здание в Приморском парке Азербайджанский национальный музей ковра, а также вновь вступил в строй после освобождения Карабаха от оккупации Шушинский филиал этого музея. Был отреставрирован бывший особняк Г.З.Тагиева, в котором располагается Национальный музей истории Азербайджана. В Азербайджанском национальном музее искусств также была проведена реставрация, в ходе которой два исторических здания, в которых он располагался, были органично объединены в единый комплекс новым, современным по архитектуре зданием. Эти и другие достижения - наглядное доказательство заботы государства о музейной сфере", - сказала Ширин Меликова.

По словам директора Музея искусств, векторы развития, задаваемые новой Концепцией, весьма разнообразны. Конечно, можно сказать, что все из них, так или иначе, имеют отношение к музеям - как и к любым другим типам организаций в сфере культуры. Однако для деятельности музеев все же первоочередное значение имеет одна из госпрограмм, о которых идет речь в Концепции, - госпрограмма сохранения культурного и природного наследия. Ведь сохранение материального и нематериального культурного наследия народа, а также передача этого бесценного богатства последующим поколениям - одна из главнейших задач любого музея, вне зависимости от его профиля.

"В документе говорится о необходимости перенимать передовой опыт в этой сфере, разрабатывать новые модели управления и финансирования, совершенствовать правила работы в области регистрации и сохранения элементов материального и нематериального культурного богатства страны и т.д. Концепция развития культуры затрагивает и такие вопросы, как атрибуция и реституция музейных ценностей. Из других направлений Концепции-2040 следует отметить такой значимый для некоторых музеев вектор работы, как восстановление забытых видов искусства. И, конечно, реставрация экспонатов, которая как система тоже должна совершенствоваться и обновляться.

Для всех без исключения музеев важны и такие указанные в Концепции вопросы, как проведение в жизнь единой коммуникационной политики в сфере культуры с использованием возможностей СМИ и современных технологий, повышение имиджа нашей страны на международной арене, а также различные аспекты культурной дипломатии - например, применение новых инструментов для качественного межкультурного диалога. Все это - грани другой первостепенной задачи любого музея: пропаганды национальной культуры. Сюда же стоит отнести развитие культурного туризма - к этой задаче, поставленной Концепцией, музейная система страны также имеет непосредственное отношение, внося в ее выполнение значительную лепту.

Также стоит отметить конкретную задачу инновационного характера, отраженную в Концепции: создание в ведущих музеях мира уголков Азербайджана и расширение сотрудничества с ними. И хотя главными ответственными за выполнение этой задачи Концепция назначает дипломатические инстанции, совершенно ясно, что это направление деятельности вплотную касается и наших музеев тоже", - сказала директор Музея.

Меликова подчеркнула, что, говоря о пропаганде культуры, нельзя обойти стороной такой важный аспект этой деятельности, отмеченный в Концепции, как обеспечение доступности и инклюзивности, что в мировой музейной сфере год от года становится все более важным. Нельзя забывать, что инклюзивность является одним из инструментов привлечения посетителей в музей, а также, что немаловажно, служит еще одной основой для сотрудничества музеев с местным сообществом. Деятельность Музея искусств - наглядный тому пример, отметила наша собеседница.

По ее мнению, для музеев важен еще один очерченный в Концепции-2040 круг вопросов из тех, что касаются пропаганды культурных ценностей. Речь идет о том ряде мер, которые следует предпринять для развития издательского дела в стране. Эта тема затрагивает и музеи, поскольку многие из них, особенно наиболее крупные, выпускают собственные издания, направленные, прежде всего, на популяризацию их коллекций.

"Помимо всего вышеперечисленного, хотелось бы отметить такие масштабные вопросы, насущные для любой организации в сфере культуры, и для музеев тоже, затрагиваемые в Концепции "Культура Азербайджана - 2040", как работа в сфере человеческих ресурсов, то есть повышение квалификации действующих и улучшение подготовки будущих кадров, а также реформирование правил приема на работу в госучреждения культуры. Значимость этой стороны модернизации инфраструктуры всей отрасли трудно переоценить.

Касаются музеев и такие вопросы, как внедрение научной интеграции в сфере культуры, расширение тематики, повышения качества и количества исследований в области изучения культурного наследия. Ведь современный музей - это еще и научный центр, поскольку музейные коллекции являются неисчерпаемым материалом для научных исследований.

Помимо подробно обозначенных направлений будущей деятельности сферы культуры, в Концепции перечисляются и уже имеющиеся достижения страны в этом ключе, воплощенные в жизнь со времени принятия в 2014 году предыдущего документа аналогичного характера о долгосрочных стратегиях развития, а также общие достижения азербайджанской культуры за период с 2003 года", - сказала Ширин Меликова.