Британская атомная подлодка находится в Аравийском море

Атомная подводная лодка HMS Anson ВМС Великобритании находится в северной части Аравийского моря. Об этом сообщила еженедельная газета The Mail on Sunday со ссылкой на военные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, 6 марта субмарина вышла из австралийского города Перт, куда прибыла в феврале в рамках трехстороннего оборонного партнерства AUKUS с участием Австралии и США. Отмечается, что при необходимости подлодка может быть задействована в американской военной операции против Ирана.

Глава МИД Великобритании Иветт Купер 21 марта заявила, что Лондон не собирается участвовать в наступательных операциях против Ирана. Она указала, что Соединенное Королевство оказывает исключительно оборонительную помощь союзникам в регионе, помогая сбивать запущенные в их сторону ракеты и беспилотники.