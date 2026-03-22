Девочка поскользнулась и залетела под машину

В Красноярске школьница поскользнулась на льду и упала под машину. Инцидент попал на камеры видеонблюдения, кадры опубликовали в телеграм-канале "ЧП Красноярск". Достать 13-летнюю девочку из-под машины помогли очевидцы, передает Day.Az со ссылкой на ngs.ru.

Авария произошла на улице Судостроительной во дворе жилого дома. На кадрах видно, как среди припаркованных машин, школьница пытается перебежать дорогу, но поскальзывается и падает прямо под "Тойоту".

Водитель сначала остановилась, а после нажала на газ. Спустя несколько секунд автомобилист снова затормозила. Далее женщина выбегает из машины, осматривает дорогу под авто, и вместе с собравшимися очевидцами ДТП, приподнимает транспорт. Пострадавшей удалось выбраться.

По информации сотрудников ГАИ, под колеса "Тойоты" попала 13-летняя девочка. После ДТП водитель иномарки отвезла ее к родителям, которые затем обратились за помощью к медикам. Ребенка госпитализировали с легкими травмами.

Женщина-водитель вернулась на место ДТП и вызвала сотрудников полиции. На нее составили административные протоколы по нескольким статьям: нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью; непредоставление преимущества пешеходам; управление ТС без полиса ОСАГО.