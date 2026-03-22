В Словении привлекли армию к перевозкам топлива

Власти Словении задействуют армию, чтобы перевозить топливо по территории страны, сообщил премьер-министр республики Роберт Голоб. Его заявление опубликовано на сайте кабмина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В Словении достаточно топлива, склады полны, и дефицита не будет. Правительство задействовало словенскую армию, другими словами, топливо будет доставляться цистернами словенской армии, а военнослужащие будут задействованы для перевозки", - говорится в заявлении правительства.

По его словам, будет также введен лимит на покупку горючего: физические лица смогут покупать по 50 л, и юридические - по 200 л.