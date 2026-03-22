https://news.day.az/world/1823689.html В Словении привлекли армию к перевозкам топлива Власти Словении задействуют армию, чтобы перевозить топливо по территории страны, сообщил премьер-министр республики Роберт Голоб. Его заявление опубликовано на сайте кабмина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "В Словении достаточно топлива, склады полны, и дефицита не будет.
В Словении привлекли армию к перевозкам топлива
Власти Словении задействуют армию, чтобы перевозить топливо по территории страны, сообщил премьер-министр республики Роберт Голоб. Его заявление опубликовано на сайте кабмина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В Словении достаточно топлива, склады полны, и дефицита не будет. Правительство задействовало словенскую армию, другими словами, топливо будет доставляться цистернами словенской армии, а военнослужащие будут задействованы для перевозки", - говорится в заявлении правительства.
По его словам, будет также введен лимит на покупку горючего: физические лица смогут покупать по 50 л, и юридические - по 200 л.
