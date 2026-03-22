Арагчи обсудил с Каей Каллас последние события в регионе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tasnim, стороны обсудили последние события в регионе, а также их политические, гуманитарные аспекты и вопросы безопасности.

В ходе беседы было отмечено усиление напряжённости и подчёркнуты возможные последствия этого для региональной и международной стабильности.