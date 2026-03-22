Всему миру посоветовали снизить скорость на дорогах и перейти на удаленку

Международное энергетическое агентство (МЭА) посоветовало всем странам снизить скорость на автомагистралях и призвало людей добираться до работы на общественном транспорте, а в идеале в дальнейшем и вовсе перейти на удаленную работу. Об этом пишет британская газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Агентство выпустило рекомендации для правительств, чтобы смягчить последствия от роста цен на энергоносители, вызванных ситуацией на Ближнем Востоке. В МЭА подчеркнули, что подобные шаги могут помочь в сложившихся условиях.

Кроме того, в организации посоветовали странам ограничить доступ автомобилей в определенные зоны в крупных городах, "предоставив транспортным средствам с нечетными номерами право проезда в определенные дни недели, а транспортным средствам с четными номерами - в другие".