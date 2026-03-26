Падение активности Fortnite привело к масштабным сокращениям

Компания Epic Games объявила о сокращении более 1000 сотрудников на фоне снижения активности игроков в Fortnite и общих трудностей в игровой индустрии.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Independent, об этом заявил генеральный директор Тим Суини в обращении к персоналу.

По словам Суини, падение вовлеченности аудитории, начавшееся в 2025 году, привело к ситуации, когда расходы компании значительно превышают доходы. "Мы тратим больше, чем зарабатываем, и вынуждены проводить серьезные сокращения, чтобы сохранить устойчивость бизнеса", - отметил он.

Несмотря на то что Fortnite по-прежнему привлекает миллионы пользователей, показатели активности значительно снизились по сравнению с пиковыми. В настоящее время ежемесячная аудитория игры оценивается в 110-120 млн человек, тогда как ранее число одновременных игроков во время крупных событий превышало 14 млн, а суточная аудитория достигала 44,7 млн.

Суини подчеркнул, что на снижение активности повлияли как внешние факторы - снижение потребительских расходов и усиление конкуренции, - так и внутренние: нестабильная сезонная активность и ранний этап возвращения игры на мобильные платформы. Он отдельно отметил, что сокращения не связаны с развитием искусственного интеллекта.

Ранее компания уже проводила сокращения: в сентябре 2023 года было уволено более 800 сотрудников. Текущие меры, а также планируемое сокращение затрат свыше $500 млн должны помочь стабилизировать финансовое положение.

Сотрудникам, попавшим под увольнение, предложены компенсации: минимум четыре месяца зарплаты, продленное медицинское страхование и дополнительные условия по акциям. В Epic Games отметили, что решение далось тяжело, поскольку компания стремится сохранять лучших специалистов отрасли.