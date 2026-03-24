Рыбаки в этой стране массово отказываются выходить в море из-за цен на топливо

В Нидерландах ряд компаний вынуждены временно приостановить рыболовную деятельность из-за резкого роста цен на топливо.

Как передает Day.Az, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на отраслевое объединение VisNed.

По данным источника, более половины судов, занимающихся траловым выловом морского языка, палтуса и камбалы, уже прекратили работу, поскольку промысел стал экономически невыгодным. При этом именно эти суда обеспечивают основную долю улова в стране.

Как отметил представитель Нидерландского союза рыбаков Дюрк ван Тейнен, стоимость топлива резко выросла после начала ударов США и Израиля по Ирану.

"Выход в море становится убыточным. Это наносит серьезный удар по отрасли", - подчеркнул он.

В сегменте креветочного промысла пока лишь отдельные компании отказываются от выхода в море, однако и там большинство предприятий в текущих условиях не сможет работать с прибылью, добавил Тейнен.