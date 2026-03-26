Узбекский бизнес демонстрирует заметный интерес к инвестициям в Азербайджан.

Об этом в беседе с Day.Az сказала доктор исторических наук, профессор кафедры Политология Университета мировой экономики и дипломатии г. Ташкент (Узбекистан) Ранохон Турсунова.

"На сегодняшний день сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном находится на высоком уровне и демонстрирует устойчивую положительную динамику. Отношения между нашими странами характеризуются как стратегическое партнерство, основанное на взаимном доверии, культурно-исторической близости и схожести подходов к ключевым вопросам региональной и международной повестки. Необходимо особо подчеркнуть активизацию политического диалога на высшем уровне, включая регулярные контакты между лидерами наших государств - Президентом Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Ильхамом Алиевым. Эти контакты задают стратегический вектор развития сотрудничества.

Нельзя не отметить экономическое взаимодействие, которое демонстрирует рост: увеличивается товарооборот, реализуются совместные проекты в сферах энергетики, транспорта, логистики, сельского хозяйства и промышленной кооперации. Важное значение придается развитию транспортных коридоров, включая маршруты, соединяющие Центральную Азию и Южный Кавказ. Гуманитарное и культурное сотрудничество, которое остается важной составляющей двусторонних отношений - укрепляются связи в области образования, науки, туризма и культуры. В этой связи, сотрудничество Узбекистана с Азербайджаном необходимо оценить как всесторонне развивающееся, взаимовыгодное и имеющее значительный потенциал для дальнейшего углубления", - сказала она.

По ее словам, роль Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда в развитии экономических связей с Азербайджаном заключается в признании его ключевым институциональным механизмом двустороннего сотрудничества.

"Так, узбекская сторона рассматривает данный фонд как стратегический инструмент, направленный на углубление экономической интеграции и стимулирование инвестиционной активности между двумя странами. Созданный на межправительственной основе с уставным капиталом порядка 500 млн долларов, фонд призван обеспечивать финансирование совместных проектов и поддержку частного сектора. Необходимо особо подчеркнуть, что фонд выполняет не только финансовую, но и системообразующую роль, так как он способствует запуску конкретных инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, инфраструктуре, образовании и высоких технологиях. Кроме того, он расширяет кооперацию между предприятиями двух стран и повышает инвестиционную привлекательность, создавая благоприятную деловую среду", - сказала она.

Ранохон Турсунова отметила, что на сегодняшний день уже отобран ряд практических проектов, часть из которых получила одобрение и находится на стадии реализации, что подтверждает прикладной характер деятельности фонда.

"Отдельно необходимо отметить, что фонд выступает механизмом "длинных" инвестиций - он участвует в капитале компаний, обеспечивает стратегическое сопровождение проектов и содействует их устойчивому развитию, а не ограничивается краткосрочным финансированием. Таким образом, Азербайджано-узбекский инвестиционный фонд играет важнейшую роль как практический инструмент реализации договоренностей на высшем уровне и является одним из ключевых драйверов дальнейшего расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя государствами", - сказала Юсубжановна.

Профессор подчеркнула, что на современном этапе бизнес Узбекистана проявляет значительный и устойчивый интерес к инвестициям в экономику Азербайджана, включая участие в новых и перспективных проектах. Это обусловлено рядом факторов.

"Во-первых, растущая инвестиционная привлекательность Азербайджана, наличие благоприятной деловой среды и активная диверсификация экономики, в том числе развитие ненефтяного сектора. Узбекские компании рассматривают Азербайджан как важную площадку для выхода на рынки Южного Кавказа и других регионов. Во-вторых, существенным стимулом выступает деятельность Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда, который снижает риски для бизнеса за счет механизма соинвестирования, обеспечивает доступ к капиталу и сопровождает проекты на всех этапах их реализации. В-третьих, практический интерес подтверждается и тем, что в рамках двустороннего сотрудничества уже рассмотрено более 100 инвестиционных инициатив, из которых значительная часть перешла в стадию детальной проработки и реализации. В-четвертых, в настоящее время ведется работа по формированию масштабного портфеля совместных проектов на сумму до 10 млрд долларов США, что свидетельствует о долгосрочной ориентации и серьезных намерениях деловых кругов обеих стран", - сказала она.

Профессор отметила, отдельно нужно выделить наличие конкретных направлений, представляющих наибольший интерес для узбекского бизнеса - это прежде всего промышленная кооперация, энергетика, транспорт и логистика, сельское хозяйство, текстильная отрасль и инновационные проекты.

"В этой связи, инвестиции в экономику Азербайджана являются экономически целесообразными и перспективными, а уровень заинтересованности узбекского бизнеса оценивается как высокий, особенно в контексте реализации новых совместных проектов и расширения присутствия на взаимных рынках", - сказала Юсубжановна.

Говоря о сотрудничестве в гуманитарной сфере, она подчеркнула, строительство школы №1 имени Мирзо Улугбека в городе Физули - это яркий пример практической реализации принципов дружбы, взаимной поддержки и историко-культурной общности двух народов.

"Подобные гуманитарные проекты имеют многоплановое значение. Прежде всего, они способствуют укреплению доверия и взаимопонимания между странами на уровне обществ, формируя прочную основу для долгосрочного партнерства. Это вклад в развитие образовательного и культурного обмена, а также в воспитание молодого поколения в духе общих ценностей и взаимного уважения. Кроме того, участие Узбекистана в восстановлении социальной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана можно считать проявлением солидарности и поддержки усилий азербайджанской стороны по постконфликтному восстановлению. Данное сотрудничество придает двусторонним отношениям дополнительное гуманитарное измерение и усиливает их стратегический характер.

Вообще подобные инициативы создают благоприятный фон для расширения сотрудничества в других сферах - экономике, инвестициях, туризме и культуре, поскольку укрепляют позитивное восприятие стран друг другом. Поэтому гуманитарные проекты, такие как строительство школы в Физули, играют важную роль в углублении узбекско-азербайджанских отношений, способствуют укреплению доверия и служат важным фактором устойчивого и долгосрочного сотрудничества между двумя государствами", - сказала она.

Али Гасымов