Сколько газа Азербайджан поставил в Сербию с начала года?

В январе 2026 года Азербайджан экспортировал в Сербию 34,7 миллиона кубометров природного газа на сумму 13,2 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки в денежном выражении снизились на 3,5 миллиона долларов, тогда как объем экспорта сократился незначительно - на 73 тысячи кубометров.

В целом за январь текущего года Азербайджан поставил на внешние рынки 2,292 миллиарда кубометров газа на сумму 687,5 миллиона долларов. В годовом выражении стоимость экспорта снизилась на 21%, а объем - на 2%.