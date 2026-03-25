Израиль продлил закрытие аэропорта Бен-Гурион

Израиль объявил о продлении закрытия аэропорта Бен-Гурион как минимум до 16 апреля. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства транспорта страны. Ограничения на полеты введены в связи с ситуацией в сфере безопасности. Ведомство отметило, что сроки могут быть пересмотрены в случае улучшения обстановки.