Пентагон готовит переброску 3 000 десантников на Ближний Восток

Высокопоставленные военные США изучают возможность переброски боевой бригады 82-й воздушно-десантной дивизии и подразделений штаба дивизии для поддержки потенциальных операций в Иране.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times.

Бригада насчитывает около 3 000 военнослужащих и способна быть развернутой в любой точке мира в течение 18 часов. Основной целью рассматривается ключевой центр экспорта иранской нефти - остров Харг.

В качестве альтернативы Пентагон изучает привлечение 2 500 морских пехотинцев 31-го экспедиционного корпуса. На данный момент официальные приказы о развертывании войск не отданы.