С начала войны в Иране повреждено более 80 тысяч гражданских объектов

С начала военной кампании, развернутой США и Израилем против Ирана, в Исламской Республике было зафиксировано повреждение свыше 81 тыс. объектов гражданской инфраструктуры.

Как передает Day.Az, об этом сообщил глава иранского Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

По его словам, атакам подверглись медицинские учреждения, образовательные заведения, автомобили скорой помощи, а также персонал гуманитарных организаций.

В настоящий момент продолжается сбор и уточнение информации о пострадавших среди гражданского населения и масштабах разрушений.