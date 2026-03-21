США впервые за 30 лет закупят иранскую нефть на фоне войны

Временное смягчение санкций США в отношении иранской нефти позволит оперативно вывести на мировой рынок около 140 млн баррелей сырья, что, вероятно, стабилизирует цены на рынке. Об этом в соцсети X заявил журналист американского новостного сайта Axios Барак Равид, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"США позволят Ирану получить около $14 млрд дохода от нефти", - отметил также Равид.

Журналист подчеркнул, что США фактически впервые с 1996 года допускают операции с иранской нефтью. По его мнению, является серьезной уступкой Тегерану на фоне продолжающейся войны против Исламской Республики.