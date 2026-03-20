Британия разрешила США использовать свои базы для охраны судов в Ормузском проливе

Великобритания разрешила США использовать британские военные базы для нанесения ударов по иранским объектам, связанным с угрозой в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении офиса премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Премьер-министр Кир Стармер ранее разрешал американским силам использовать базы только для оборонительных операций - в частности, для предотвращения возможных ракетных ударов со стороны Ирана, которые могли бы угрожать британским интересам или жизням граждан.

В пятницу на Даунинг-стрит сообщили, что министры согласились расширить перечень целей, включив в него защиту судоходства в Ормузском проливе - одном из важнейших маршрутов поставок нефти.

При этом Великобритания по-прежнему не будет напрямую участвовать в ударах. В заявлении Даунинг-стрит подчеркнули, что "принципы подхода Великобритании к этому конфликту остаются неизменными".