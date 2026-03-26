США готовятся нанести "последний удар" по Ирану

Если переговоры не принесут результатов, США могут нанести "последний удар" по Ирану.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Axios со ссылкой на анонимных американских чиновников.

По данным источников, рассматриваются различные сценарии, включая захват островов Харк и Абу-Муса, а также начало наземной операции.

Кроме того, не исключается перехват иранских нефтяных танкеров и нанесение ударов по ядерным и энергетическим объектам.

Отмечается, что силы уже приведены в состояние повышенной готовности, однако окончательное решение пока не принято.

Напомним, что на данный момент обсуждается американский план из 15 пунктов, который включает вопросы санкций и ядерной программы. Иран официально отрицает факт прямых переговоров, называя подобные сообщения "психологической операцией".