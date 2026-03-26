Как посол ЕС "следит" за Варданяном из Еревана

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как посол ЕС "следит" за Варданяном из Еревана.

Ну что, друзья, выдыхаем! Оказывается, посол ЕС в Армении Василис Марагос не просто пьет кофе в Ереване, а "внимательно следит" за судьбой спасителя армянской нации от самого себя Рубена Варданяна.

Как следит? Армянские СМИ, заламывая руки, поинтересовались у Марагоса, мол ну что там, брат? Ты в курсе вообще?

Посол поклялся мамой, что следит, честно следит. Правда, к огорчению реваншистов, тут же заявил, что вообще вся эта тема - двусторонний вопрос, который если кто и должен поднимать, то Армения, а никак не ЕС.

"Отвалите уже" - примерно так можно суммировать интервью Марагоса армянскому изданию ньюс.ам. Сами кашу заварили - сами и расхлебывайте, с Баку напрямую. Мы тут просто мимо проходили.

А если подумать - то какого ответа ждали от посла армяне? Марагосу просто хватило ума не лезть не в свое дело.