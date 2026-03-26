Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Опубликован прогноз погоды в Азербайджане на 27 марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются местами дожди, в некоторых районах возможны интенсивные осадки.

В отдельных районах полуострова из-за кратковременных сильных дождей не исключены подтопления.

Ночью и утром в некоторых районах возможен туман. Умеренный северо-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 7 до 9 градусов, днем - от 11 до 13 градусов. Атмосферное давление снизится с 754 мм рт. ст. до 749 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 90-95%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. В отдельных районах возможны интенсивные и сильные осадки, гроза, град. Ночью и утром местами возможен туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 7 до 10 градусов, днем - от 12 до 16 градусов; в горах ночью - от 0 до 3 градусов, днем - от 3 до 5 градусов.

