Военный контингент Турции эвакуирован из Ирака

На фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке турецкий военный контингент был эвакуирован из Ирака в рамках плана вывода сил НАТО.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Турции.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы страны продолжают вносить вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе в рамках международных миссий и двустороннего сотрудничества. В связи с последними событиями было принято решение о выводе миссии НАТО в Ираке.

Согласно заявлению, эвакуация турецких военнослужащих, размещенных в столице страны - Багдаде, была успешно завершена.

Пресс-секретарь Министерства обороны Турции, контр-адмирал Зеки Актюрк подчеркнул, что в рамках плана вывода, реализуемого НАТО, Турция также оказала поддержку в эвакуации персонала союзных государств.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.