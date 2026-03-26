В Агдамском районе мирный житель подорвался на мине
В Агдамском районе Азербайджана гражданское лицо подорвалось на мине.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел на территории села Юсифджанлы района.
По имеющейся информации, сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) незамедлительно направились на место происшествия для эвакуации пострадавшего из заминированной зоны.
