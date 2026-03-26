Азербайджанская баскетбольная лига: сегодня пройдут матчи 20-го тура
28 марта в рамках 20-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги состоятся два матча.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, обе встречи пройдут в группе B.
В первом матче дня "Орду" сыграет с "Лянкяраном". Встреча пройдет в Спортивном центре "Серхедчи" и начнется в 17:00.
Позже "Серхедчи" примет "Сумгайыт". Игра стартует в 20:00 на той же площадке.
"Орду" с 36 очками лидирует в группе B. "Серхедчи" и "Сумгайыт" имеют по 26 очков и занимают четвертое и пятое места соответственно, "Лянкяран" с 23 очками замыкает таблицу.
