28 марта в рамках 20-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги состоятся два матча.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, обе встречи пройдут в группе B.

В первом матче дня "Орду" сыграет с "Лянкяраном". Встреча пройдет в Спортивном центре "Серхедчи" и начнется в 17:00.

Позже "Серхедчи" примет "Сумгайыт". Игра стартует в 20:00 на той же площадке.

"Орду" с 36 очками лидирует в группе B. "Серхедчи" и "Сумгайыт" имеют по 26 очков и занимают четвертое и пятое места соответственно, "Лянкяран" с 23 очками замыкает таблицу.