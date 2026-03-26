Ожидаются наводнения и подтопления

В Баку и на Абшеронском полуострове с утра 27 марта до 29-го числа временами ожидаются дожди, в некоторых местах - интенсивные.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в связи с ожидаемыми кратковременными сильными осадками в отдельных частях полуострова не исключены случаи подтопления некоторых территорий.

В ряде районов Азербайджана с 27 по 31 марта погодные условия будут характеризоваться периодическими интенсивными осадками, в горных местностях ожидается снег.

27-28 марта в отдельных местах Губа-Гусарской (Сиязань, Шабран, Хызы, Губа, Гусар, Хачмаз), Нагорно-Ширванской (Шамахы, Агсу, Гобустан), Центрально-Аранской (Гаджигабул, Нефтчала, Сабирабад, Сальян), Карабахской и Восточно-Зангезурской (Агдам, Ханкенди, Шуша, Джебраил, Кяльбаджар, Губадлы, Лачин, Зангилан) зон есть вероятность сильных осадков, гроз и града.

Прогнозируется повышение водности в реках, на некоторых горных реках, особенно протекающих по территории Губа-Гусарского, Нагорно-Ширванского, Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов, вероятны кратковременные наводнения и сели.

В условиях нестабильной погоды температура воздуха понизится на 3-5 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Ночью и утром в некоторых горных районах на дорогах возможен гололед.

