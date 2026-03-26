Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Грузоперевозки между Россией и Ираном вновь оказались в центре внимания на фоне глобальной нестабильности. Традиционные морские маршруты через Каспийское море и Персидский залив остаются уязвимыми к задержкам и политическим рискам, что заставляет участников рынка искать более надежные пути. На этом фоне участок международного транспортного коридора "Север-Юг", проходящий через Азербайджан, снова демонстрирует свою ключевую роль - как с точки зрения экономики, так и с точки зрения логистической надежности.

Этот маршрут наглядно показывает, что в условиях нестабильности выигрывает не тот, кто предлагает больше вариантов, а тот, кто уже готов к работе. Азербайджан оказался именно в такой позиции.

"Север-Юг" включает сразу несколько направлений: западное, восточное, каспийское, мультимодальное. Но за этим разнообразием стоит простая реальность. Без азербайджанского участка коридор не работает как единая система. Он распадается на отдельные сегменты, которые могут существовать самостоятельно, но не дают нужной скорости и предсказуемости.

Западная ветка через Азербайджан остается самым коротким и удобным сухопутным путем между Россией и Ираном. Восточное направление через Центральную Азию тоже развивается, однако оно длиннее и требует более сложной координации. Это означает дополнительные расходы и время. В итоге восточный маршрут дополняет общую систему, но не может заменить путь через Азербайджан.

Ключевое преимущество Азербайджана заключается не только в географии. Страна последовательно создавала полноценную логистическую инфраструктуру. Здесь соединяются железные дороги, автомагистрали, каспийские порты и воздушные маршруты. При этом важную роль играет предсказуемость. Транзит не зависит от резких политических изменений, а правила работы остаются понятными и стабильными. Для бизнеса это один из главных факторов при выборе маршрута.

Современная геоэкономика наглядно показывает, что сама по себе география не приносит выгоды. Результат дает только система, построенная вокруг нее. Азербайджан начал формировать такую систему задолго до нынешних кризисов. В стране развивались порты, железные дороги, аэропорты, логистические центры, внедрялись цифровые решения. Благодаря этому сегодня Азербайджан предлагает не абстрактный маршрут, а готовую инфраструктуру с понятными условиями.

Это уже отражается на практике. Азербайджан постепенно превращается в один из ключевых узлов перераспределения грузопотоков. Когда используются сразу несколько видов транспорта, речь идет не о разовых перевозках, а о сформированной системе.

Показательно, что ключевые решения по развитию западного маршрута "Север-Юг" принимаются именно в Баку. Подписанный в конце прошлого года трехсторонний меморандум с Россией и Ираном стал важным шагом в этом направлении. Документ предусматривает согласование тарифов, создание единого подхода к ценообразованию и запуск регулярных контейнерных поездов. Это позволяет выстраивать непрерывную логистическую цепочку без задержек и дополнительных затрат.

Азербайджан также обозначил конкретные цели по увеличению объемов перевозок. Планируется довести их до 5 миллионов тонн к 2028 году, а затем довести его до 15 миллионов тонн. Уже сейчас видно, что инфраструктура постепенно выходит на новые уровни загрузки.

Отдельное значение имеет терминал в иранской Астаре, который находится в управлении Азербайджана. Он уже демонстрирует рост грузооборота и в ближайшие годы станет одним из ключевых узлов коридора.

При этом развитие маршрута зависит не только от Азербайджана. Важнейшим проектом остается строительство железнодорожного участка Решт-Астара. Этот участок должен обеспечить непрерывное сообщение от России до Персидского залива. Россия взяла на себя реализацию проекта, который долгое время оставался нерешенным.

С учетом текущей нестабильности на Ближнем Востоке сроки реализации могут сдвигаться. Однако уже сейчас очевидно: даже в условиях незавершенной инфраструктуры именно азербайджанский маршрут остается наиболее жизнеспособным. Для России и Ирана он фактически выступает главным каналом взаимодействия, обеспечивая надежную связь в условиях внешних ограничений и рисков.

Фактически это означает признание того, что без азербайджанского участка западная ветка не сможет раскрыть свой потенциал. Именно поэтому проект Решт-Астара продолжит развиваться. Он рассматривается как ключ к превращению маршрута через Азербайджан в доминирующий по сочетанию скорости, стоимости и стабильности.

Министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садег в интервью Trend ранее заявила, что строительство железной дороги Решт-Астара согласно соглашению планируется завершить к 2030 году.

"Обе стороны [Россия и Иран - прим.ред.] прилагают усилия в этом направлении. Азербайджан также прилагает в этом направлении усилия. По международному транспортному коридору "Север-Юг" доставка будет осуществляться быстрее, чем из Индии в Финляндию морским транспортом", - сказала она.

В итоге складывается достаточно ясная картина. Коридор "Север-Юг" может существовать в разных вариантах, но как полноценная, конкурентоспособная и устойчивая система он невозможен без Азербайджана. Именно здесь сходятся ключевые элементы логистики, именно здесь обеспечивается необходимая стабильность и управляемость.

Когда речь идет о реальной, а не теоретической логистике, выбор все чаще делается в пользу азербайджанского транзита. Подписанные соглашения, рост грузопотоков и интерес со стороны партнеров лишь закрепляют эту тенденцию.

И в этом заключается главный вывод: в условиях геополитической турбулентности и перераспределения мировых транспортных потоков именно маршрут через Азербайджан демонстрирует наилучшее сочетание эффективности, надежности и готовности к работе. Это не просто один из вариантов - это тот самый маршрут, вокруг которого постепенно выстраивается вся архитектура коридора "Север-Юг".