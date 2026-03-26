Крах иллюзии безопасности. Как война США против Ирана ударила по дубайскому чуду

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

Еще недавно Дубай продавал миру не просто недвижимость, туристические пакеты и налоговые льготы. Он продавал гораздо более дорогой товар - ощущение неприкосновенности. На фоне хронически тревожного Ближнего Востока эмират десятилетиями выстраивал образ пространства, которое будто бы находится вне региональной турбулентности: здесь можно было жить, инвестировать, открывать штаб-квартиры, перевозить капиталы, растить детей и планировать горизонт на годы вперед.

Именно эта формула - безопасность плюс комфорт, глобальность плюс роскошь, Восток плюс западные правила деловой среды - и сделала Дубай особым политико-экономическим явлением XXI века. Но война США против Ирана внезапно обнажила слабое место всей этой конструкции: она держалась не только на деньгах, инфраструктуре и пиаре, но и на вере в то, что огонь большой войны никогда не дотянется до дубайского стекла и бетона. Теперь эта вера дала трещину.

С конца февраля 2026 года, когда конфликт перешел в открытую фазу, Объединенные Арабские Эмираты оказались в зоне прямого военно-политического давления. Иран начал наносить удары по странам залива, связывая их с американской военной инфраструктурой, логистикой и поддержкой операций против себя. Наиболее чувствительным символическим эпицентром этих ударов стал именно Дубай - не потому, что он самый военный, а потому, что он самый видимый. Удар по пустынной базе производит региональный эффект; удар по аэропорту, финансовому району, гостиницам и логистическим узлам Дубая производит глобальный. В этом и заключался стратегический расчет: не столько разрушить город физически, сколько заразить его образом уязвимости.

Психологический эффект оказался не менее важным, чем материальный. Дубай жил как город, где риск был вынесен за скобки. Люди приезжали туда не только за доходом, но и за ощущением контролируемой реальности: небоскребы, море, сервис, прямые рейсы, международные школы, роскошные кварталы, безвизовая мобильность для капитала и мягкая среда для сверхбогатых. Когда на этом фоне начали появляться кадры перехватов, пожаров рядом с транспортной инфраструктурой, сбоев в работе аэропорта и нервной реакции финансового сектора, стало ясно: удар пришелся по самой сердцевине дубайской модели. Для города, который десятилетиями продавал безопасность как часть бренда, даже ограниченная серия атак уже означает репутационный ущерб гораздо больший, чем прямой физический урон.

Дубай особенно уязвим потому, что он не классическая нефтяная экономика, живущая только за счет сырья. В этом как раз заключалась его гордость. За последние десятилетия эмират сумел превратиться в многоуровневую сервисную машину. В 2025 году он принял 19,59 миллиона международных туристов с ночевкой, а аэропорт DXB обслужил рекордные 95,2 миллиона пассажиров - это был лучший год в его истории и один из самых высоких показателей международного пассажиропотока в мире. Только в первом квартале 2025 года через DXB прошло 23,4 миллиона пассажиров, а в первом полугодии - 46 миллионов. Для Дубая это не просто транспортный узел, а кровеносная система всей экономики, от отелей и торговли до недвижимости и финансовых услуг.

Туризм и авиация для Дубая - не декоративные отрасли, а несущие стены всей модели роста. В 2025 году средняя загрузка гостиниц в эмирате превышала 80%, а город третий год подряд обновлял рекорды по международному туризму. Это означает, что любой удар по ощущению нормальности немедленно переходит в язык отмененных броней, сорванных отпусков, паузы в конференционной индустрии, сбоев графиков авиакомпаний и удорожания страховок. После ударов по району аэропорта и периодических ограничений на полеты именно эта часть экономики первой почувствовала шок. Сообщалось о тысячах отмененных рейсов и резком росте стоимости авиалогистики; в отдельных сегментах воздушных грузоперевозок скачок ставок доходил до 70%. Для города, где скорость перемещения денег, людей и товаров является базовой ценностью, такой сбой эквивалентен удару по нервной системе.

Не менее важен и инвестиционный аспект. Дубай давно живет как крупный перераспределитель глобального капитала. Только за первое полугодие 2025 года эмират привлек 40,4 миллиарда дирхамов прямых иностранных инвестиций, а по числу новых greenfield-проектов вновь вышел в мировые лидеры. В 2024 году Дубай занял первое место в мире по числу таких проектов четвертый год подряд, зафиксировав 1117 проектов. Это не просто статистика: это маркер доверия. Инвестор приходит в Дубай не потому, что ему некуда идти, а потому, что он считает этот узел предсказуемым. Война делает ровно обратное: она встраивает в дубайский кейс новый коэффициент риска. И чем дольше длится конфликт, тем дороже для города становится само понятие "предсказуемость".

Особенно чувствительным оказался удар по финансовому имиджу города. Когда над районом, в котором сосредоточены банки, фонды, офисы международных компаний и структуры, обслуживающие трансграничные активы, появляются беспилотники или падают обломки перехваченных целей, эффект выходит далеко за пределы локальной паники. Даже если здания уцелели, а торговля на следующий день открылась, в головах инвесторов остается другое: если это стало возможно однажды, значит, это может повториться. Именно поэтому сообщения о попытках части клиентов перевести средства в более удаленные азиатские юрисдикции, о переводе сотрудников международных компаний на удаленный режим и о временной релокации отдельных специалистов следует рассматривать не как нервную реакцию, а как ранний симптом изменения поведенческой логики капитала. Деньги любят доходность, но еще больше они любят предсказуемость.

Еще один нерв дубайской системы - недвижимость. Этот рынок стал не только символом эмирата, но и его главным психологическим индикатором. В 2025 году дубайский рынок недвижимости установил исторический рекорд: свыше 270 тысяч сделок на сумму 917 миллиардов дирхамов. Арендный сегмент тоже рос: число зарегистрированных договоров аренды увеличилось на 6%, а их совокупная стоимость - на 17%, достигнув 126,4 миллиарда дирхамов. На первый взгляд это выглядит как триумф устойчивости. Но именно такой рынок в период войны оказывается особенно чувствительным к перемене настроения внешнего покупателя. Значительная часть спроса в Дубае всегда была инвестиционной, а не потребительской. Это означает простую вещь: если инвестор перестает видеть в городе тихую гавань, он не обязательно начинает срочно продавать активы, но он уже не покупает новые так же охотно, как вчера.

Отсюда и главная угроза: война может не обрушить дубайскую недвижимость одномоментно, но способна лишить ее того эмоционального премиума, который годами поднимал цены. Город долго продавался как редкая комбинация статуса, безопасности и доходности. Если из этой формулы выпадает безопасность, две остальные величины начинают пересчитываться заново. Тем более что еще до нынешнего конфликта на рынке уже обсуждались признаки перегрева: международные исследования относили Дубай к числу перегретых городских рынков жилья, а рост цен последних лет выглядел слишком стремительным даже на фоне реального притока населения и капитала. В условиях войны такой рынок становится не просто дорогим, а нервным.

Дубай привык жить на высоких скоростях и высоких ожиданиях. Это касается и демографии. Основу его населения составляют иностранцы - по различным оценкам, в масштабе страны экспаты формируют около 88-89% населения, а в самом Дубае их доля еще выше. Иными словами, город практически целиком состоит из людей, чья связь с ним часто носит не гражданский, а контрактный характер. Они остаются, пока здесь безопасно, выгодно и удобно. Это делает дубайскую систему невероятно эффективной в мирное время и необычайно чувствительной во время войны. Для классического национального государства психологический удар может перерабатываться через патриотическую мобилизацию. Для глобального города, населенного резидентами, которые в любой момент могут сменить юрисдикцию, такая амортизация значительно слабее.

Именно поэтому нынешний кризис бьет по Дубаю не только как по территории, но и как по среде. Этот эмират исторически строился как огромная машина доверия для чужих людей: индийских предпринимателей, европейских топ-менеджеров, арабских инвесторов, российских и постсоветских состоятельных резидентов, технологических специалистов, финансовых посредников, владельцев семейных офисов, людей креативных профессий и десятков категорий мигрантов, которые делают роскошь города возможной. Пока они видят в Дубае безопасную платформу, система работает. Но если в массовом сознании возникает мысль, что "в Дубае тоже стреляют", этого уже достаточно, чтобы запустить медленный пересмотр маршрутов капитала, маршрутов жизни и маршрутов карьеры.

Власти ОАЭ прекрасно понимают, что на кону стоит не только безопасность, но и образ. Поэтому параллельно с усилением ПВО, ограничениями в публичном пространстве и дополнительными мерами контроля была запущена и информационная оборона. В публичном поле усилился поток успокаивающего контента, демонстрации устойчивости, нормальности, повседневности и продолжающейся деловой жизни. Однако здесь возникает фундаментальное противоречие: имидж можно поддерживать маркетингом, когда речь идет о погоде, сервисе и новых проектах. Но когда речь идет о войне, маркетинг упирается в географию. Дубай нельзя "перепозиционировать" из региона. Он находится там, где находится. А значит, главный вопрос теперь не в том, насколько убедительно город будет рассказывать о своей устойчивости, а в том, насколько быстро он сможет вернуть реальное ощущение безопасности.

Почему Тегеран бил по странам залива, включая ОАЭ? Причина не сводится к банальной мести. Для Ирана страны залива - это не просто соседи, а критически важная периферия американского военного и экономического присутствия. На территории региона расположены военные объекты США, логистические узлы, инфраструктура, через которую идут поставки, обслуживание, разведка, транспорт и финансовое сопровождение американской силы. В такой логике удары по ОАЭ, Катару, Бахрейну, Кувейту и другим монархиям залива - это попытка расширить цену конфликта. Тегеран показывает: если война ведется против него, она не останется локализованной только на его территории. Он стремится сделать так, чтобы американская операция стала экономически токсичной для всех, кто так или иначе включен в архитектуру регионального партнерства с Вашингтоном.

Дубай в этой схеме был выбран не случайно. Это идеальная цель для асимметрического давления. Военного смысла в ударах по гламурному мегаполису меньше, чем политико-психологического. Зато именно здесь максимален медийный и финансовый резонанс. Один пожар рядом с крупным объектом в районе аэропорта, один эпизод временной остановки полетов, один день тревоги на бирже, одна волна отмененных броней - и эффект разносится по всей планете быстрее любой ракеты. Тегеран, по сути, пытался продемонстрировать: даже самый сверкающий город региона не может оставаться островом вне войны, если регион втянут в прямое противостояние США и Ирана.

При этом ОАЭ оказались в сложнейшем положении. С одной стороны, страна десятилетиями выстраивала тесные связи с США в сфере безопасности, технологий, вооружений, инвестиций и стратегической координации. С другой - вся экономическая философия Эмиратов основана на стабильности, логистической надежности и нейтральной привлекательности для глобального бизнеса. Иначе говоря, у ОАЭ есть силовой союз, но их богатство создается не войной, а предсказуемостью. Именно поэтому нынешний кризис так болезнен: он сталкивает две опоры эмиратской государственности друг с другом. Чем глубже вовлеченность в американскую региональную архитектуру, тем выше военные риски. Чем сильнее стремление сохранить статус тихой гавани, тем выше соблазн дистанцироваться от эскалации.

Экономические потери войны уже выходят за рамки туризма и авиации. Удары по энергетической и транспортной инфраструктуре в регионе, напряженность вокруг Ормузского пролива и рост страховых издержек отражаются на стоимости перевозок, цепочках поставок и корпоративном планировании. Это важный момент: Дубай живет не в вакууме. Он успешен потому, что встроен в глобальные потоки капитала, нефти, контейнеров, пассажиров, услуг и данных. Как только региональная стоимость риска повышается, Дубай получает счет одним из первых - именно потому, что он наиболее глубоко интегрирован в мировую систему.

Однако было бы ошибкой объявлять дубайскую модель рухнувшей. У эмирата по-прежнему есть колоссальные преимущества: инфраструктура мирового класса, мощные резервы, сильный государственный аппарат, логистическая глубина, огромная деловая инерция и привычка быстро адаптироваться. Джабаль-Али остается одним из важнейших узлов мировой торговли, связанным более чем со 150 портами и обслуживаемым более чем 80 еженедельными сервисами; сам порт располагает 27 причалами и пятитысячеметровой причальной линией. Даже в ситуации войны такие активы не исчезают за неделю. Но нынешний кризис все же разрушает главный миф: будто бы Дубай может существовать как экономическая Швейцария в регионе, где война идет по своим правилам и не затрагивает витрины глобализации. Затрагивает. И как раз витрины - в первую очередь.

Главный вывод сегодня состоит в том, что для Дубая война - это не только вопрос ПВО и перехвата дронов. Это вопрос политической философии его существования. Город был построен как столица постполитического комфорта: сюда ехали, чтобы уйти от хаоса, а не встретиться с ним лицом к лицу. Но Ближний Восток снова напомнил, что география сильнее брендинга. Можно построить крупнейший аэропорт, острова в форме пальмы, кварталы сверхдорогого жилья и финансовые кластеры глобального уровня. Но если вокруг начинает рушиться региональный баланс, ни стеклянные башни, ни люксовые отели, ни низкие налоги не дают полной страховки от войны. Дубай действительно был построен не для войны. Именно поэтому война и оказалась для него столь разрушительной - прежде всего как удар по модели мира, на которой держалось все его чудо.