Отношения между Азербайджаном и Китаем вышли на новый уровень.

Об этом сказала спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая на Боаоском Азиатском Форуме, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В своем выступлении на ежегодной конференции форума, спикер прежде всего поделилась мыслями о значимости Боаоского Форума. Она отметила, что в эпоху нарастающей геополитической напряженности, углубляющегося неравенства и глобальных вызовов диалог и сотрудничество уже не выбор, а необходимость, и, в этом смысле, Боаоский Форум выступает важной площадкой для совместного осмысления процессов и скоординированных действий. По ее словам, Форум за более чем 25 лет доказал свою ценность и зарекомендовал себя как место, где лидеры и эксперты обсуждают устойчивое развитие и укрепление международного сотрудничества.

В своей речи спикер Милли Меджлиса также обратила внимание на возрастающую роль Китая на современной международной арене, заявив, что страна играет важную и конструктивную роль в нынешней системе международных отношений. По ее словам, выдающиеся достижения Китая в области экономического, социального и технологического развития, а также усилия по распространению этих успехов говорят об устремленном в будущее видении, охватывающем общее будущее человечества. Она выразила уверенность в том, что успешное выполнение принятого Всекитайским Собранием Народных Представителей 15-го Пятилетнего Плана позволит еще более расширить это видение.

Спикер отметила, что выдвинутые Председателем КНР Си Цзиньпином и поддержанные Азербайджаном инициативы в области Глобального развития, Глобальной безопасности, Глобальной цивилизации и Глобального управления представляют собою всеобъемлющие рамки, опирающиеся на сотрудничество, взаимное уважение и совместную ответственность во имя построения более инклюзивного, безопасного и устойчивого мира.

Спикер Милли Меджлиса в своем выступлении проинформировала участников мероприятия об азербайджано-китайских отношениях, подчеркнув, что страны сближают общие взгляды. В следующем году страны отметят 35-летие дипломатических отношений, которые уже достигли нового уровня.

Недавние визиты на высшем уровне, в том числе, визиты Президента Ильхама Алиева в Китай и подписание Совместного заявления между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства, наглядно демонстрируют глубину политического диалога, взаимное доверие и расширяющееся сотрудничество между нашими странами. Азербайджан полностью поддерживает инициативы Китая и разделяет эти принципы.

Спикер Милли Меджлиса довела до сведения участников Форума, что Азербайджан, переживший почти три десятилетия оккупации и восстановивший свои территориальную целостность и суверенитет в соответствии с международным правом, придает особое значение принципам суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Сформулированное Президентом Ильхамом Алиевым национальное видение основано на мире, развитии, многосторонности, взаимном уважении и сотрудничестве, и это видение последовательно воплощается в практические шаги.

В выступлении спикер Сахиба Гафарова проинформировала участников мероприятия о глобальных инициативах, выдвинутых Азербайджаном под руководством Президента Ильхама Алиева. В период председательства в Движении неприсоединения Азербайджан активно отстаивал интересы Глобального Юга и вносил вклад в укрепление институциональных основ Движения. Созданная по инициативе Президента Ильхама Алиева и возглавляемая ныне Милли Меджлисом Азербайджана Парламентская сеть Движения неприсоединения представляет собой важную площадку для достижения общих целей посредством межпарламентского сотрудничества.

Особое внимание было уделено климатической повестке. Азербайджан, принимавший COP29, активно работал над преодолением разногласий между Глобальным Севером и Глобальным Югом, а также над достижением ключевых итогов в рамках глобальной климатической повестки.

Спикер подчеркнула активную работу Азербайджана над такими вопросами, как продвижение межцивилизационного диалога, мультикультурализма и толерантности, в том числе посредством платформ, в ряд которых входит Глобальный Бакинский Форум.

Кроме того, спикер Милли Меджлиса упомянула предстоящий Всемирный форум городов (WUF13) и Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии осенью 2026 года, которые еще больше укрепят международное сотрудничество страны.

С.Гафарова также обратила внимание собравшихся на то, что последние глобальные процессы вновь продемонстрировали, насколько стратегически важны энергетическая безопасность, транспорт и коммуникации. Она подчеркнула важную роль, которую Азербайджан играет в обеспечении энергетической безопасности в обширном регионе, отметив, что продолжающиеся инвестиции в сферу "зеленой" энергетики еще более усилят этот вклад.

Спикер сказала, что Азербайджан стал одним из ключевых транспортных узлов Евразии и, являясь одним из первых сторонников инициативы "Один пояс, один путь", продолжает активно вносить лепту в ее развитие. Азербайджан - вторая после Китая страна по объему инвестиций в эту инициативу. Средний коридор уже доказал свою состоятельность в качестве одного из наиболее оптимальных и безопасных маршрутов, соединяющих Европу с Центральной Азией и Китаем через Каспийское море.

Потенциал Среднего коридора будет дополнительно усилен восстановлением транспортных и коммуникационных связей с Нахчыванской Автономной Республикой в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Сегодня Средний коридор укрепляет позиции как надежный и эффективный маршрут, соединяющий Европу и Азию.

В заключение Сахиба Гафарова отметила, что проекты Азербайджана не только приносят экономические выгоды, но и способствуют укреплению стабильности, взаимосвязей и доверия между народами. Боаоский форум демонстрирует, что через партнерство, диалог и взаимное уважение страны способны эффективно справляться с общими вызовами и строить более стабильное и процветающее будущее.