Стало известно, кто обслужит матч Азербайджан - Сент-Люсия Стали известны судейские назначения на матч сборной Азербайджана по футболу против Сент-Люсии в рамках турнира FIFA Series 2026. Как передает Day.Az со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), встречу обслужит бригада арбитров из Грузии.
Главным судьей назначен Георгий Круашвили, его ассистентами станут Леван Варамишвили и Георгий Элиашвили. Обязанности четвертого арбитра выполнит Коба Ревазишвили.
Матч состоится 27 марта на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте.
