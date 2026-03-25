Сборная Азербайджана по волейболу сыграет отбор в Испании

Женская сборная Азербайджан по волейболу среди игроков до 18 лет примет участие во втором отборочном раунде чемпионата Европы, который пройдет в Испании.

Как передает Day.Az со ссылкой на национальную федерацию, команда уже прибыла в страну проведения турнира - в город Кадис.

Сборная выступит в группе C, где ее соперниками станут команды Испании, Эстония и Нидерланды. Команду возглавляет главный тренер Шахин Чатман.

Матчи второго отборочного раунда ЕВРО-2026 пройдут с 27 по 29 марта. Всего в турнире сыграют 20 сборных, разделенных на пять групп, при этом в финальную стадию выйдут только победители групп.