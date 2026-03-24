https://news.day.az/world/1824066.html В США запретили продажу иностранных роутеров Власти США запретили продажу в стране интернет-маршрутизаторов иностранного производства из соображений национальной безопасности. Об этом сообщили в Федеральной комиссии по связи США (FCC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Злоумышленники использовали уязвимости в системе безопасности маршрутизаторов иностранного производства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таким образом нарушители закона устраивают кибератаки, занимаются шпионажем и кражей интеллектуальной собственности. Запрет действует только на новые роутеры, поэтому те, кто уже приобрел иностранное оборудование, сможет пользоваться им дальше.
