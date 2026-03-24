В США запретили продажу иностранных роутеров

Власти США запретили продажу в стране интернет-маршрутизаторов иностранного производства из соображений национальной безопасности. Об этом сообщили в Федеральной комиссии по связи США (FCC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Злоумышленники использовали уязвимости в системе безопасности маршрутизаторов иностранного производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом нарушители закона устраивают кибератаки, занимаются шпионажем и кражей интеллектуальной собственности. Запрет действует только на новые роутеры, поэтому те, кто уже приобрел иностранное оборудование, сможет пользоваться им дальше.