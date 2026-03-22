В Германии поезд наехал на бетонные плиты

В Германии региональный поезд наехал на бетонные плиты, которые расположили на путях неизвестные злоумышленники.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.

Инцидент произошел минувшей ночью в Рурской области. Поезд следовал из Ахена в Хамм и наехал на плиты недалеко от города Камен. Машинист заметил их и нажал на экстренный тормоз, но столкновения избежать не удалось.

"Машинист и 309 пассажиров не пострадали", - сообщил представитель полиции. Поезд, однако, получил такие повреждения, что дальше ехать не мог. Для пассажиров был предоставлен дополнительный состав.

В правоохранительных органах отметили, что, по предварительным данным, неизвестные умышленно положили плиты на рельсы, достав их из кабельной шахты. Полиция не исключает, что они действовали по политическим мотивам.