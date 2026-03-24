Денежные переводы из Узбекистана в Азербайджан выросли

В 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Узбекистана в Азербайджан составил 15,1 млн долларов США, увеличившись на 38,1% по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По данным регулятора, доля Узбекистана в общем объеме переводов из-за рубежа достигла 1,3%.

В то же время переводы из Азербайджана в Узбекистан сократились до 4 млн долларов США, что на 12,8% меньше в годовом выражении. Их доля в общем объеме отправлений за рубеж составила 0,8%.

В целом в 2025 году объем переводов из Азербайджана за границу составил 505,1 млн долларов США, снизившись на 4,1%, тогда как поступления из-за рубежа выросли на 8,7% - до 1,177 млрд долларов США.