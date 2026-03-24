ДТП в Сальянском районе, есть пострадавшие
В Сальянском районе произошло столкновение грузового и легкового автомобилей, в результате которого есть пострадавшие.
Как сообщает Day.Az, авария произошла утром на участке автодороги Алят-Астара, проходящем через село Кючю. Столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ" и грузовик "Mercedes".
Пострадавшие - Заур Рамазанов, Замин Гасанов и Пярвин Исламов - были доставлены в Центральную районную больницу Саляна. Им оказали неотложную помощь, после чего отпустили домой для амбулаторного лечения.
По факту происшествия проводится расследование.
