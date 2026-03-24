Число погибших при крушении военного самолета в Колумбии выросло Число погибших в результате крушения военного самолета Hercules C-130 в Колумбии увеличилось как минимум до 66 человек. Об этом 23 марта сообщило радио Сaracol, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Число погибших в результате крушения военного самолета Hercules C-130 в Колумбии увеличилось как минимум до 66 человек. Об этом 23 марта сообщило радио Сaracol, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"58 из погибших были военнослужащими Национальной армии, шесть - военнослужащими Воздушно-космических сил Колумбии и двое - военнослужащими Национальной полиции", - говорится в материале.
На борту разбившегося самолета находилось в общей сложности 128 военнослужащих.
Ранее мы сообщали, что в Колумбии разбился военный самолет.
