Как рассчитывается пенсия при потере обоих родителей?

Вопрос о пенсии для лиц, потерявших обоих родителей, является одним из часто задаваемых.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bakupost.az, согласно законодательству, таким лицам пенсия родителей не назначается одновременно. Учитывается трудовой стаж и накопленная пенсия на индивидуальных счетах родителей, и в результате назначается только одна пенсия - того родителя, сумма которой выше.

То есть человек не может получать отдельные пенсии и от отца, и от матери. При расчете учитываются трудовой стаж, заработная плата и накопленные пенсионные средства обоих родителей, и назначается та пенсия, которая больше, - именно ее получает ребенок.

Дополнительно стоит отметить, что лица, потерявшие обоих родителей, обычно имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Это право действует до достижения ребенком 18 лет, а если он получает очное образование - до 23 лет; при наличии инвалидности пенсия выплачивается на весь срок инвалидности. Одним из основных условий назначения пенсии является наличие официального трудового стажа и уплаты социальных взносов у умерших родителей.

Для назначения пенсии необходимо обратиться в Государственный фонд социальной защиты с паспортом, свидетельствами о смерти родителей, свидетельством о рождении и, при обучении, справкой об учебе. Размер пенсии рассчитывается исходя из накопленного пенсионного капитала родителей.