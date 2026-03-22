Власти Ирана попросили жителей соседних стран запастись водой

Вице-президент Ирана Сагаб Эсфахани попросил жителей Израиля и стран региона запастись запастись водой и зарядить свои мобильные телефоны в ближайшие 48 часов, передает Day.Az со ссылкой на агентство IRNA.

Это предупреждение прозвучало на фоне угрозы президента США Дональда Трампа применить силу в случае, если иранские власти не откроют доступ к Ормузскому проливу. Трамп предупредил, что США уничтожат электростанции Ирана.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.