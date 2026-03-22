Mercedes сгорел в Кюрдамире - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании автомобиля в селе Хырдапай Кюрдамирского района.
Как сообщили Day.Az в МЧС, после получения сообщения на место происшествия незамедлительно были направлены пожарные-спасатели Пожарной части Кюрдамирского района Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных удалось в короткие сроки ликвидировать возгорание, возникшее в моторном отсеке легкового автомобиля марки "Mercedes", не допустив его распространения на другие части машины.
В результате пожара выгорела моторная часть автомобиля.
В происшествии никто не пострадал.
Остальная часть автомобиля была защищена от огня.
