Трамп может посетить Израиль для получения премии

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поездки в Израиль в апреле, чтобы получить престижную "Премию Израиля" в Иерусалим в День независимости Израиля.

Отвечая на вопрос о том, приедет ли он лично, чтобы получить награду в национальный праздник, который отмечается 22 апреля, Трамп, как сообщается, ответил: "Да, похоже на то".

Министр образования Израиля Йоав Киш ранее заявил, что Трамп получит эту награду в декабре за "особый вклад в еврейский народ".