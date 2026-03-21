Назван объем производства электроэнергии в Азербайджане

В январе-феврале этого года в Азербайджане произведено 4,347 миллиарда киловатт-часов (кВт·ч) электроэнергии.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно данным, этот показатель на 237,1 миллиона кВт·ч, или на 5,2% ниже показателя за аналогичный период 2025 года.

При этом 4,212 миллиарда кВт·ч произведенной электроэнергии составила товарная электроэнергия, что на 216 миллионов кВт·ч, или на 4,9%, меньше, чем в январе-феврале 2025 года.

В целом, в секторе производства, распределения и поставки электроэнергии, газа и пара в январе-феврале 2026 года произведено продукции и оказано услуг на сумму 671,6 миллиона манатов.

Объем продукции, произведенной в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов, составил 93,4 миллиона манатов.