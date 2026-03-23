Азербайджан и Китай углубляют сотрудничество: цифры и факты

Автор: Акпер Гасанов

Поздравительное послание Председателя КНР Си Цзиньпина Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву - это важный политический сигнал, подтверждающий устойчивость и глубину стратегического взаимодействия между Китаем и нашей страной. В условиях трансформирующегося мирового порядка такие сигналы приобретают особое значение, отражая реальные приоритеты внешней политики и степень взаимного доверия между государствами.

Сам факт личного обращения главы китайского государства к Президенту Азербайджана подчеркивает: отношения между Баку и Пекином давно вышли за рамки обычного партнерства. Они приобрели характер всестороннего стратегического взаимодействия, что предполагает не только экономическое сотрудничество, но и тесную координацию в политической, транспортной, энергетической и гуманитарной сферах.

В своем послании Си Цзиньпин акцентировал внимание на ключевых характеристиках этих отношений - укрепляющемся политическом взаимодоверии и расширяющемся сотрудничестве во всех областях. За этими словами стоит конкретное содержание: регулярные контакты на высшем уровне, согласованные позиции по международным вопросам и растущая взаимная заинтересованность в долгосрочном партнерстве.

Китай сегодня - это не просто один из мировых центров силы, а ключевой экономический драйвер глобального развития. Он является главным торговым партнером более чем 150 стран и регионов и уже 17 лет подряд остается вторым по величине импортным рынком в мире. В этих условиях углубление отношений с Пекином становится стратегически важным выбором для любой страны, ориентированной на устойчивый экономический рост и интеграцию в глобальные цепочки поставок.

Азербайджан в этом смысле демонстрирует прагматичный и дальновидный подход. Страна активно использует свое географическое положение, превращаясь в важный транспортно-логистический узел между Востоком и Западом. Именно здесь пересекаются интересы китайской инициативы "Один пояс, один путь" и национальной стратегии развития Азербайджана.

Высококачественное совместное строительство "Пояса и пути" уже приносит конкретные результаты. Развитие транспортных коридоров, модернизация инфраструктуры, расширение логистических возможностей - все это усиливает роль Азербайджана как ключевого звена евразийской торговли. В свою очередь, Китай получает надежного партнера, обеспечивающего стабильность и предсказуемость на важном участке маршрута.

Не менее важным элементом является гуманитарное измерение сотрудничества. Взаимная отмена виз создает дополнительные возможности для контактов между людьми, стимулирует туристические потоки, образовательные обмены и культурное взаимодействие. Это формирует прочную социальную базу для дальнейшего углубления межгосударственных отношений.

Особое значение имеет и формулировка, прозвучавшая из уст Си Цзиньпина во время встречи с Президентом Ильхамом Алиевым: Китай и Азербайджан являются "попутчиками на пути развития и возрождения". Это определение отражает не только текущий уровень отношений, но и их стратегическую перспективу. Речь идет о совместном движении вперед, о синхронизации национальных моделей развития и использовании взаимных преимуществ.

Экономическая статистика лишь подтверждает эту тенденцию. Двусторонний товарооборот между Китаем и Азербайджаном в прошлом году достиг 4,87 млрд долларов США, увеличившись на 30,2% по сравнению с предыдущим годом и третий год подряд обновив рекорд. Это не просто рост - это устойчивый тренд, свидетельствующий о структурном углублении экономических связей.

Еще более показателен старт текущего года: уже в январе товарооборот составил 420 млн долларов США, что позволило Китаю впервые занять третье место среди торговых партнеров Азербайджана. Такая динамика говорит о том, что Пекин становится одним из ключевых экономических партнеров Баку, и эта роль будет только усиливаться.

В этом контексте особое значение приобретает позиция Президента Ильхама Алиева, озвученная на совещании, посвященном "Новой цифровой архитектуре Азербайджана". Глава государства подчеркнул, что Азербайджан имеет документы о стратегическом партнерстве с десятью странами Европейского Союза, а также подписал соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Китаем.

Этот факт выводит Азербайджан в уникальную категорию государств, способных выстраивать равноправные и взаимовыгодные отношения одновременно с различными центрами силы. По сути, речь идет о многовекторной внешней политике нового поколения, где приоритетом являются не идеологические предпочтения, а национальные интересы и прагматичный расчет.

Заявление Президента Ильхама Алиева о том, что "вторую такую страну в мире со столькими преимуществами нужно поискать", не является преувеличением. Азербайджан действительно сумел выстроить баланс отношений, позволяющий ему извлекать максимальную выгоду из сотрудничества как с Западом, так и с Востоком.

Именно в этом контексте письмо Си Цзиньпина приобретает особую значимость. Оно не только фиксирует текущий уровень отношений, но и подтверждает готовность Китая рассматривать Азербайджан как долгосрочного стратегического партнера. Это - признание роли Баку в региональной и глобальной архитектуре сотрудничества.

В условиях усиливающейся конкуренции между мировыми центрами силы наличие такого партнерства становится важным ресурсом для Азербайджана. Оно расширяет возможности для экономического развития, укрепляет международные позиции страны и создает дополнительные гарантии стабильности.

Поздравительное послание Председателя КНР - это отражение глубинных процессов, происходящих в системе международных отношений. Оно подтверждает: китайско-азербайджанское сотрудничество вступило в стадию зрелости и обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития. И главное - этот потенциал уже подкреплен конкретными результатами, политической волей лидеров двух стран и совпадением стратегических интересов. Именно это делает партнерство между Китаем и Азербайджаном не ситуативным, а по-настоящему долгосрочным и взаимовыгодным.