Срок перемирия между Пакистаном и Афганистаном завершился

Срок приостановки боевых действий между Пакистаном и Афганистаном истек 24 марта в 00:00 по местному времени (23 марта в 23:00 по Баку).

Как сообщает Day.Az, о продлении перемирия стороны не сообщали.

Ранее, 20 марта, начальник Генштаба армии Афганистана Кари Фасихуддин Фитрат заявил, что пакистанские военные нарушили режим прекращения огня. По его словам, в результате атак в приграничных районах погибли несколько мирных жителей. Власти Пакистана эти обвинения отвергли.

Возобновление боевых действий на границе произошло 26 февраля. Кабул сообщил, что проводит операцию в ответ на пакистанские авиаудары по афганской территории. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что обе страны находятся в состоянии открытого вооруженного противостояния.

Напомним, 18 марта Исламабад и Кабул объявили о пятидневном перемирии в честь мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Решение о перемирии было принято при посредничестве Саудовской Аравии, Катара и Турции. Власти обеих стран подчеркнули, что любое нарушение договоренностей приведет к немедленному возобновлению боевых действий.