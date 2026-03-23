В Иране заявили о готовности обеспечить безопасность Персидского залива

Иран совместно со странами региона в состоянии сами обеспечить безопасность судоходства в Персидском заливе без какого-либо вмешательства других государств.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил генеральный штаб вооруженных сил исламской республики.

"Армия Ирана, превосходящая противников, способна обеспечить безопасность Персидского залива в сотрудничестве с государствами региона", - указывается в заявлении генштаба. В нем подчеркивается, что "внерегиональные страны не имеют права вмешиваться в эту область".

По утверждению ВС Ирана, исламская республика "имеет полное превосходство в зоне Персидского залива и в территориальных водах Омана, а также грамотно и эффективно контролирует Ормузский пролив". Исходя из этого, добавили в генштабе иранской армии, "не будет необходимости устанавливать мины в Персидском заливе, а Иран будет использовать все возможности для обеспечения необходимой безопасности в регионе".