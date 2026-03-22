Три человека погибли при взрыве бензовоза на трассе "Ростов - Таганрог" в России.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, бензовоз выехал на встречную полосу на шоссе под Ростовом-на-Дону (в районе 33 км трассы), после чего протаранил несколько машин и загорелся.

В результате происшествия погибли минимум три человека - число жертв может стать больше. Пять попавших в аварию автомобилей полностью выгорели.