Саудовская Авария объявила военного атташе Ирана персоной нон грата. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.
"Королевство уведомило военного атташе иранского посольства, его помощника и трех сотрудников миссии о необходимости покинуть Королевство и объявило их персонами нон грата, а также о том, что они должны покинуть Королевство в течение 24 часов", - говорится в заявлени.
В своем заявлении министерство вновь подтвердило "категорическое осуждение Саудовской Аравией вопиющих иранских атак против Королевства, стран Совета сотрудничества стран Персидского залива и ряда арабских и исламских стран".
