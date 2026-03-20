В Баку открылся Музей иллюзий

19 марта в Ичеришехер состоялась церемония открытия Бакинского музея иллюзий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это - первый в Азербайджане интерактивный развлекательный центр, созданный по подобной концепции.

Выступая на открытии, председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд сказал, что создание таких инновационных пространств еще больше повышает туристический потенциал Ичеришехер и добавляет красок в культурную жизнь столицы. Он отметил, что музей обещает необычные и запоминающиеся впечатления как для местных жителей, так и туристов.

По словам директора Бакинского музея иллюзий Тофига Садыгова, комплекс состоит из трех этажей и более чем 20 тематических комнат. Экспозиция включает в себя комнату Эймса (иллюзия восприятия), "Бесконечность", "Зеркальный лабиринт", "Вихревой тоннель", различные уголки, богатые 3D-иллюзиями и эффектами. Каждая комната оформлена с использованием специальных визуальных эффектов, которые проверяют человеческое восприятие и "обманывают" мозг.

Затем гости ознакомились с экспозицией музея.

Отметим, что Бакинский музей иллюзий открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 20:00. Для обеспечения комфорта посетителей здесь работают профессиональные гиды, говорящие на азербайджанском, русском и английском языках. Музей, отличающийся уникальными возможностями для фото- и видеосъемки, является идеальным местом как для семейного отдыха, так и эффективной организации досуга молодежи.